Aziatische beurzen in het rood

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie lager. De Japanse beurs lijkt na een zegereeks van zes handelsdagen een stapje terug te doen. De Nikkei 225 index daalde vanochtend met een half procent naar 35.714 punten. Seoel en Sydney gaven ongeveer een procent prijs, terwijl de Hang Seng index in Hongkong de negatieve uitschieter was met een verlies van circa twee procent. De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend 0,4 procent lager naar 72,40 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een lagere opening. Wall Street hield maandag de deuren dicht vanwege Martin Luther King Day, maar voor de opening vanmiddag wijzen de futures op een rode start. Het cijferseizoen gaat vandaag verder met de rapporten van Goldman Sachs en Morgan Stanley. Bron: ABM Financial News

