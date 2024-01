Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 83 punten voor de Duitse DAX, een min van 35 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten.

Beleggers bleven de vooruitzichten voor het monetaire beleid afwegen, nadat Amerikaanse macrodata vorige week een verdeeld beeld schetsten. De handelsvolumes waren maandag lager dan normaal aangezien de Amerikaanse markten de deuren gesloten hielden vanwege Martin Luther King Day.

"Beleggers wisten niet goed wat ze moesten met de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers afgelopen week. Zowel het algemene cijfer als de kerninflatie kwamen voor december iets boven verwachting uit. Wat initieel twijfels opriep over de spoedige renteverlagingen door de Fed waar markten op rekenen", zei Luc Aben, hoofdeconoom van Lanschot Kempen.

"Het inflatieplaatje in de VS blijft vooralsnog ongewijzigd. Of dat al renteverlagingen impliceert in maart blijft afwachten. Maar of een eerste stap nu in maart, mei of juni wordt gezet, is met de blik op de iets langere termijn wellicht niet zó relevant", voegde hij toe.

In de eurozone hoeven beleggers voorlopig ook niet te rekenen op een renteverlaging, zo waarschuwden diverse bestuurders van de Europese Centrale Bank.

Op macro-economisch vlak werd maandag in Europa bekend dat de industriële productie in november op jaarbasis met 6,8 procent is gedaald, wat harder was dan verwacht.

Tevens werd bekend dat de handelsbalans van de eurozone in november is uitgekomen op een overschot van 20,3 miljard euro, tegen een tekort van 13,8 miljard euro een maand eerder, omdat de import nog sterker daalde dan de fors afnemende export.

De Duitse economie is in 2023 met 0,3 procent gekrompen. In 2021 en 2022 groeide de Duitse economie nog met 3,2 en 1,8 procent.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van ABN AMRO en Commerzbank stegen maandag 1,1 procent op een bericht van persbureau Bloomberg dat Deutsche Bank geïnteresseerd zou zijn in een overname van een van deze banken, om zo zijn positie in Europa te versterken. Volgens analisten van ING is het overnamegerucht weinig concreet en zijn zulke berichten niet nieuw. Een eventuele deal met ABN AMRO lijkt niet erg waarschijnlijk, ook omdat de Nederlandse staat nog altijd een fors minderheidsbelang van 48 procent in de bank heeft.

Aandelen van Deutsche Bank daalden maandag 0,9 procent in Frankfurt.

Dassault Aviation daalde fors in Parijs met een verlies van 6,2 procent. De Franse gevechtsvliegtuigbouwer leverde minder Falcon en Rafale-vliegtuigen af in 2023, onder meer door aanhoudende problemen in de aanvoerketen.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,4 procent in de CAC 40.

Verder deden ook verzekeraars goede zaken, net als telecomaandelen. Aandelen van luxemerken als Kering, Pernod Ricard en Burberry hadden het juist lastig. Het Britse modemerk Buberry gaf vrijdag een winstwaarschuwing, met een koersval van ruim 5 procent tot gevolg en daalde maandag nog eens 5,7 procent.

Euro STOXX 50 4.454,68 (-0,6%)

STOXX Europe 600 474,19 (-0,5%)

DAX 16.622,22 (-0,5%)

CAC 40 7.411,68 (-0,7%)

FTSE 100 7.594,91 (-0,4%)

SMI 11.207,51 (-0,2%)

AEX 779,49 (-0,3%)

BEL 20 3.667,32 (-0,5%)

FTSE MIB 30.327,72 (-0,5%)

IBEX 35 10.076,90 (-0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het rood.

Wall Street was maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day.

Het Amerikaanse cijferseizoen kende vorige week een valse start, met vrij matte resultaten bij de grote financials en tegenvallers bij UnitedHealth en Delta Air Lines.

"Analisten verwachten voor het laatste kwartaal van 2023 een gemiddelde winstdaling van ruim 18 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2022. Die verwachting zal gemiddeld wel weer ruimschoots worden overtroffen. We kijken, zoals altijd, vooral naar de afgegeven vooruitzichten", zei Simon Wiersma van ING.

Vrijdag was er goed nieuws over de inflatie in de VS, na een tegenvaller op donderdag. De Amerikaanse producentenprijzen bleken in december onverwacht gedaald, met 0,1 procent op maandbasis. En dus schoot de marktverwachting voor een renteverlaging door de Federal Reserve in maart weer omhoog, naar circa 80 procent, bleek uit de FedWatch Tool van CME. Die verwachting daalde na het verschijnen van de inflatiecijfers op donderdag even tot 60 procent.

S&P 500 index 4.783,83 (slotstand vrijdag)

Dow Jones index 37.592,98 (slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 14.972,76 (slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het rood.

Nikkei 225 35.663,87 (-0,7%)

Shanghai Composite 2.861,28 (-0,9%)

Hang Seng 15.869,03 (-2,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0912. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag stond er nog een stand van 1,0954 op de borden.

USD/JPY Yen 146,17

EUR/USD Euro 1,0912

EUR/JPY Yen 159,50

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - December def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - November (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Januari (Dld)

14:30 Empire State index - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Goldman Sachs - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers vierde kwartaal (VS)