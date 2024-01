Olieprijs ziet eerdere winsten vervliegen

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs noteerde maandag lager, na eerder in de sessie te zijn gestegen, waarbij beleggers met name de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nauwgezet volgen, na aanvallen op Houthi-doelen in Jemen onder leiding van de VS,

Zondag sloeg het Amerikaanse leger een aanval met een kruisraket op een Amerikaanse torpedobootjager in de Rode Zee af. Rederijen die deze belangrijke route gebruiken, zijn het doelwit geweest van Houthi-aanvallen tijdens het zich verdiepende conflict in Gaza, nadat Hamas in oktober Israël aanviel.

De Rode Zee, die via het Suezkanaal en de Straat van Bab el-Mandeb het Midden-Oosten en Azië verbindt met Europa, is een cruciale scheepvaartroute die 12 procent van de wereldhandel en 21 procent van het containerschipverkeer afhandelt.

QatarEnergy, één van 's werelds grootste exporteurs van vloeibaar aardgas, wint veiligheidsadvies in over de vraag of zijn tankers via de Rode Zee moeten blijven vragen, zo bleek maandag uit een rapport.

Minstens vier van zijn tankers werden dit weekend gehinderd. Het concern heeft het vervoer via die route inmiddels stilgelegd, meldde persbureau Reuters op basis van niet nader genoemde bronnen. Als het bedrijf besluit zijn tankers om de kaap van Afrika te laten varen, zou dit negen dagen extra kosten en een forse kostenstijging betekenen.

Volgens de China Daily, de officiële krant van de Communistische Partij van het land, riep China afgelopen weekeinde op tot een "alomvattende en effectieve internationale vredesconferentie om een routekaart te creëren voor een tweestatenoplossing om het Israëlisch-Palestijse conflict te beëindigen.

De februari-future voor een vat ruwe olie noteerde maandag rond het slot van de handel in Europa 0,38 dollar lager, ofwel 0,5 procent, op 72,41 dollar. Er vond maandag alleen elektronische handel plaats vanwege Martin Luther King Day in de VS.