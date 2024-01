GeoJunxion rondt verkoop onderneming af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Geojunxion en Road Runner hebben de verkoop van alle activiteiten van de kaartenspecialist aan Road Runner bv maandag afgerond. Dit meldden de twee bedrijven maandag nabeurs in een gemeenschappelijk persbericht. Op twaalf december gingen aandeelhouders van GeoJunxion akkoord met de verkoop van alle activiteiten aan Road Runner, een vehikel dat in handen is van een aantal aandeelhouders van het bedrijf, die 1,10 euro per aandeel boden. Als gevolg van de voltooiing van de transactie is GeoJunxion ontbonden en is JTC Liquidator aangesteld als curator. JTC Liquidator besloot na afronding van de transactie een vervroegde liquidatieuitkering te doen van 1,10 euro per gewoon aandeel GeoJunxion. De laatste handelsdatum van de aandelen GeoJunxion op Euronext Amsterdam is op 17 januari 2024. De ex-dividenddatum ten behoeve van de uitkering is op 18 januari. Het is tevens de datum waarop alle aandelen GeoJunxion worden geschrapt van Euronext Amsterdam. Bron: ABM Financial News

