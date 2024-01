Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 474,19 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 16.622,22 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,7 procent op 7.411,68 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.594,91 punten.

Beleggers blijven de vooruitzichten voor het monetaire beleid afwegen, nadat Amerikaanse macro-data vorige week een verdeeld beeld schetsten. De handelsvolumes waren maandag lager dan normaal aangezien de Amerikaanse markten de deuren gesloten hielden vanwege Martin Luther King Day.

"Beleggers wisten niet goed wat ze moesten met de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers afgelopen week. Zowel het algemene cijfer als de kerninflatie kwamen voor december iets boven verwachting uit. Wat initieel twijfels opriep over de spoedige renteverlagingen door de Fed waar markten op rekenen", zei Luc Aben, hoofdeconoom van Lanschot Kempen.

"Het inflatieplaatje in de VS blijft vooralsnog ongewijzigd. Of dat al renteverlagingen impliceert in maart blijft afwachten. Maar of een eerste stap nu in maart, mei of juni wordt gezet, is met de blik op de iets langere termijn wellicht niet zó relevant", voegde hij toe.

In de eurozone hoeven beleggers voorlopig ook niet te rekenen op een renteverlaging, zo waarschuwden diverse bestuurders van de Europese Centrale Bank.

Op macro-economisch vlak werd maandag in Europa bekend dat de industriële productie in november op jaarbasis met 6,8 procent is gedaald, wat harder was dan verwacht.

Tevens werd bekend dat de handelsbalans van de eurozone in november is uitgekomen op een overschot van 20,3 miljard euro, tegen een tekort van 13,8 miljard euro een maand eerder, omdat de import nog sterker daalde dan de fors afnemende export.

De Duitse economie is in 2023 met 0,3 procent gekrompen. In 2021 en 2022 groeide de Duitse economie nog met 3,2 en 1,8 procent.

Olie noteerde maandag 0,5 procent lager op 72,41 dollar per vat. Er vond alleen elektronische handel plaats vanwege de feestdag in de VS.

De euro/dollar noteerde op 1,0954. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0953 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0949 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van ABN AMRO en Commerzbank stegen maandag 1,1 procent op een bericht van persbureau Bloomberg dat Deutsche Bank geïnteresseerd zou zijn in een overname van een van deze banken, om zo zijn positie in Europa te versterken. Volgens analisten van ING is het overnamegerucht weinig concreet en zijn zulke berichten niet nieuw. Een eventuele deal met ABN AMRO lijkt niet erg waarschijnlijk, ook omdat de Nederlandse staat nog altijd een fors minderheidsbelang van 48 procent in de bank heeft.

Aandelen van Deutsche Bank daalden maandag 0,9 procent in Frankfurt.

Dassault Aviation daalde fors in Parijs met een verlies van 6,2 procent. De Franse gevechtsvliegtuigbouwer leverde minder Falcon en Rafale-vliegtuigen af in 2023, onder meer door aanhoudende problemen in de aanvoerketen.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,4 procent in de CAC 40.

Verder deden ook verzekeraars goede zaken, net als telecomaandelen. Aandelen van luxemerken als Kering, Pernod Ricard en Burberry hadden het juist lastig. Het Britse modemerk Buberry gaf vrijdag een winstwaarschuwing, met een koersval van ruim 5 procent tot gevolg en daalde maandag nog eens 5,7 procent.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 4.783,83 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het rood op 37.592,98 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 14.972,76 punten.