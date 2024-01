Nieuwe CFO voor InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Francisco Javier van Engelen Sousa wordt de nieuwe financieel directeur van InPost. Dit meldde het Poolse kluisjesbedrijf maandag nabeurs. Van Engelen volgt per 2 april aanstaande Adam Aleksandrowicz op, die na 7 jaar vertrekt als chief financial officer. Hij blijft wel aan als adviseur van het bedrijf. Gedurende het tweede kwartaal van 2024 zullen de twee nauw samenwerken om een soepele overgang mogelijk te maken, aldus InPost. Van Engelen zal in zijn taken als CFO worden ondersteund door Inga Jedrzejewska. Bron: ABM Financial News

