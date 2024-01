ABN AMRO aan kop in lichtrode AEX door overnamefantasie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht lager geëindigd. De AEX daalde 0,3 procent op 779,49 punten, onder aanvoering van ABN AMRO, dat steeg op overnamefantasie.

"De AEX bevindt zich momenteel in een correctiefase. Op korte termijn werd recentelijk een lagere bodem gevormd", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx in een technische analyse over de hoofdindex.

De Europese beurzen begonnen de dag nog in het groen, meeliftend op een overwegend positief sentiment in Azië. Afgelopen weekend won de China-kritische DPP de verkiezingen in Taiwan, maar dat zorgde niet voor grote onrust op de Aziatische beurzen.

"Nu de pro-Westerse DPP de verkiezingen in Taiwan heeft gewonnen, maar de parlementaire meerderheid heeft verloren, is het er in dat deel van de wereld niet eenvoudiger op geworden", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild in een analyse. "En met de komst van een Amerikaanse delegatie naar Taipei kunnen de geopolitieke spanning oplopen. China lijkt de inzet te gaan verhogen", aldus de marktkenner.

De volumes bleven maandag laag, omdat het in de Verenigde Staten Martin Luther King Day is en er dus geen handel plaatsvindt op Wall Street. Dinsdag gaat het Amerikaanse cijferseizoen verder, met resultaten van Goldman Sachs en Morgan Stanley. Vrijdag trapte het cijferseizoen in de VS af met gemengde resultaten van onder meer Bank of America, Citigroup en JPMorgan, waarbij Citi ook een grote ontslagronde aankondigde.

"Lagere rentes lijken de Amerikaanse banken niet te bevallen", aldus Vranken.

Maar zolang de winsten en winstvooruitzichten van beursgenoteerde bedrijven niet tegenvallen, "kunnen de aandelenkoersen de rally voortzetten mits rentes verder dalen of in ieder geval niet sterk opveren", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Maandag stegen de Europese obligatierentes licht.

Bank of America verwacht dat de winst per aandeel van Europese beursgenoteerde bedrijven in het vierde kwartaal sterker is gedaald dan in de voorgaande twee kwartalen, en dan vooral bij de energiebedrijven en in de industrie.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De industriële productie in de eurozone daalde in november met 6,8 procent op jaarbasis, waar een krimp van 5,9 procent was voorzien. Op maandbasis daalde de industriële productie in de eurozone met 0,3 procent en dit was conform de verwachting.

Verder bleek dat de handelsbalans van de eurozone in november een overschot van ruim 20 miljard euro kende, tegen een tekort van circa 14 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Dit kwam vooral door een daling van de import met bijna 17 procent. De export daalde ook, maar veel minder sterk.

De euro/dollar handelde maandag op 1,0954. Maandagochtend vroeg noteerde het muntpaar op 1,0962.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van ABN AMRO stegen maandag ruim een procent, waarmee het aandeel aan kop ging in de AEX. Persbureau Bloomberg meldde dat Deutsche Bank geïnteresseerd zou zijn in een overname van een van deze banken, om zo zijn positie in Europa te versterken. Volgens analisten van ING is het overnamegerucht weinig concreet en zijn zulke berichten niet nieuw. Een eventuele deal met ABN AMRO lijkt niet erg waarschijnlijk, ook omdat de Nederlandse staat nog altijd een fors minderheidsbelang van 48 procent in de bank heeft.

Verzekeraars zaten daarachter ook in de lift, met winsten van minder dan een procent voor ASR en Aegon. Goldman Sachs verhoogde het koersdoel op ASR.

Randstad leverde bijna 2 procent in nadat sectorgenoot Page Group met een waarschuwing kwam. Vorige week gaf Hays al een winstwaarschuwing af.

Philips sloot vrijwel vlak. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel, maar blijft ook negatief over de hoge risico's rond schadeclaims voor ondeugdelijke slaapapneuapparaten van het bedrijf en dus werd het verkoopadvies van de Duitse bank gehandhaafd.

In de AMX was Just Eat Takeway de gebeten hond, met een verlies van ruim 8 procent, in aanloop naar een update van de maaltijdbezorger woensdag voorbeurs. Analisten rekenen op een daling van de orders, maar de verwachte krimp zou wel minder sterk zijn dan in voorgaande kwartalen.

Ook Galapagos en Aalberts stonden maandag onder druk, met verliezen van circa 2 tot 2,5 procent. Na een slechte week begon Aperam maandag met een winst van bijna een procent. OCI won een procent en voerde daarmee de Midkap aan.

Bij de kleine fondsen steeg Fastned, dat dinsdag met cijfers komt, ruim een procent. Heijmans steeg net iets sterker en was daarmee koploper in de AScX.

Ebusco en TomTom leverden zo'n 4 procent in. Kendrion daalde 3,5 procent.