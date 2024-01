Media: ECB heeft nog geen zicht op renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het is nog maar zeer de vraag of de Europese Centrale Bank de rente dit jaar zal verlagen. Dit stelden verschillende centrale bankiers van de ECB tegenover Bloomberg. De dreiging van een aanhoudende hoge inflatie, maakt volgens Robert Holzmann dat de ECB de rente mogelijk niet zal verlagen, zelfs niet als er een recessie dreigt. De toenemende geopolitieke spanningen maken het alleen maar lastiger om de rente te verlagen, aldus Holzmann. "We zouden voor 2024 helemaal niet op een renteverlaging moeten rekenen", zei Holzmann tegen Bloomberg. Zijn collega Joachim Nagel denkt dat het mogelijk in de zomer tijd is om te praten over een renteverlaging. Nu is het in de ogen van de voorzitter van de Duitse Bundesbank nog te vroeg om dit te bespreken. Bron: ABM Financial News

