Video: Trump, Rusland en Midden-Oosten kunnen gasprijs weer flink opdrijven

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de gasprijs al enige tijd behoorlijk onder druk staat en maandag zelfs weer onder de 30 euro voor een megawattuur noteerde, kunnen dit jaar de mogelijke herverkiezing van Donald Trump, Rusland en de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten de prijs weer behoorlijk opdrijven. Dit zei energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken voor de camera van ABM Financial News. Daar staat wel tegenover dat de voorraden "zeker voor de tijd van het jaar" behoorlijk gevuld zijn. "Daarnaast zien we vanwege de spanningen in de Rode Zee dat er extra LNG vanuit de VS in Europa terecht komt", zei Van Cleef. Klik hier voor: Trump, Rusland en Midden-Oosten kunnen gasprijs weer flink opdrijven Eén van de belangrijkste factoren voor de richting van de gasprijs is en blijft volgens de econoom het weer, "maar die ziet er voor de komende weken redelijk gemiddeld uit". In maart en april is de grote vraag: hoe komen we de winter uit en hoe is het voorraadniveau op dat moment? "Dan weten we ook hoeveel gas er geïmporteerd moet worden ter voorbereiding van de volgende winter", aldus Van Cleef. Een andere factor is de vraag vanuit de industrie gerelateerd aan het economisch herstel. "Momenteel gebruikt de industrie minder gas, maar aangezien de prijs nu onder druk staat zie je dat de vraag ook weer aantrekt", lichtte Van Cleef toe. Tot slot wees de econoom op het percentage hernieuwbare energie. Dat beïnvloedt de vraag ook. Momenteel is circa 17 procent van de energie hernieuwbaar, en dat percentage neemt heel geleidelijk toe. Dat betekent echter ook, "dat de gasvraag echt nog wel heel lang heel hoog zal blijven", aldus Van Cleef. Bron: ABM Financial News

