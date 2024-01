Jefferies blijft positief over Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten in het vierde kwartaal van Euronext zullen vermoedelijk weinig verrassend zijn, met een vlakke ontwikkeling van de winst per aandeel, maar Jefferies blijft positief over het aandeel met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de zakenbank. Jefferies heeft de taxaties aangepast om de trends in de handels- en posttradevolumes in het vierde kwartaal te reflecteren, want die waren iets beter dan oorspronkelijk verwacht. De totale wijzigingen in de ramingen voor de omzet en winst per aandeel voor het boekjaar zijn echter "niet significant”, aldus Jefferies. Euronext zal in het vierde kwartaal voor het eerst inkomsten genereren uit de clearing van contante aandelen, na de succesvolle in-sourcing naar Euronext Clearing op 30 november, verwachten de analisten. "Wij verwachten dat het marktaandeel van Euronext in contante aandelen in het vierde kwartaal licht zal dalen, maar boven de guidance van meer dan 63 procent zal blijven", zei Jefferies verder. De analisten verwachten verder dat elke positieve verrassing in de resultaten goed zal worden ontvangen. Maar belangrijk wordt vooral de strategische update van Euronext tegen het einde van het jaar. Euronext presenteert de jaarcijfers op 15 februari. Jefferies heeft een koersdoel op Euronext van 100 euro. Het aandeel noteerde maandag licht hoger op 79,15 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.