Wall Street gesloten op Martin Luther King Day Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beursvloer op Wall Street blijft maandag leeg vanwege Martin Luther King Day in de Verenigde Staten. Voor het weekend eindigden de Amerikaanse beurzen nog verdeeld, na een enigszins mat begin van het cijferseizoen. Bank of America, Citigroup en JPMorgan kwamen met gemengde resultaten, waarbij Citi ook een grote ontslagronde aankondigde. Delta Air Lines kwam zelfs met een kleine winstwaarschuwing en verloor flink terrein en trok sectorgenoten mee in het rood, met koersdalingen van circa 10 procent tot gevolg. Dinsdag gaat het cijferseizoen in de VS verder, met resultaten van Goldman Sachs en Morgan Stanley. Ook Alcoa en PPG openen deze week de boeken. "Zolang de winsten en winstvooruitzichten van beursgenoteerde bedrijven niet tegenvallen, kunnen de aandelenkoersen de rally voortzetten mits rentes verder dalen of in ieder geval niet sterk opveren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Maandag stegen de obligatierentes licht. Ondertussen gokken beleggers nog altijd op een renteverlaging door de Federal Reserve in maart, zeker na een onverwachte daling van de Amerikaanse producentenprijzen in december. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets vindt het "bizar" dat de markt zullen agressieve renteverlagingen door de Fed inprijst, "aangezien van alle grote economieën de VS er nu veel beter voor lijkt te staan en daarom minder behoefte heeft aan de stimulans van een renteverlaging." Maandag vindt de eerste Republikeinse voorverkiezing voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind dit jaar plaats, in de staat Iowa. In de peilingen staat voormalig president Donald Trump ver voor op zijn uitdagers. "De Iowa-voorverkiezingen zetten vaak de toon", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild in een analyse. "Als Trump wint en de kanshebbers ver achter zich laat, zullen beleggers steeds meer inzoomen op zijn economische agenda en zijn overtuigingen op het gebied van buitenlands beleid", aldus de marktkenner. Op macro-economisch vlak wordt vooral woensdag interessant, met onder meer de detailhandelsverkopen en industriële productie op de rol, cijfers die meer zeggen over de staat van de Amerikaanse economie. Donderdag volgen de wekelijkse steunaanvragen. De euro/dollar handelde maandag op 1,0950. Slotstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd, waarbij financials en luchtvaartmaatschappijen in het bijzonder onder druk stonden. De S&P 500 steeg minder dan 0,1 procent op 4.783,83 punten en de Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 14.972,76 punten. De Dow Jones index leverde 0,3 procent in op 37.592,98 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.