Bank of America verwacht kwartaal van winstdaling in Europa

(ABM FN-Dow Jones) De winst per aandeel van Europese beursgenoteerde bedrijven is naar verwachting in het vierde kwartaal sterker gedaald dan in de voorgaande twee kwartalen, vooral bij de energiebedrijven en in de industrie. Dat stelde Bank of America maandag in een rapport.

Sinds de eerste cijfers over het derde kwartaal werden gepubliceerd, zijn de verwachtingen voor de winst in het vierde kwartaal met 6 procent omlaag bijgesteld. Omdat de economische cijfers in de loop van het vierde kwartaal bleven tegenvallen, denkt Bank of America dat minder dan de helft van de resultaten hoger dan verwacht zal zijn dit kwartaal. Normaal is dat 54 procent.

Voor het einde van de maand zal meer dan 10 procent van de Europese bedrijven de resultaten rapporteren en halverwege februari zal dat bijna 50 procent zijn.

Voor de bedrijven in de Euro Stoxx 600 rekenen analisten gemiddeld op een winstdaling van 16 procent, het zwakste kwartaal sinds het derde kwartaal van 2020. In de voorgaande twee kwartalen lag de winst ook al 11 en 12 procent lager dan een jaar eerder. Vooral de energiebedrijven zijn goed voor een daling met 8 procentpunt, gevolgd door 4 procentpunt voor industriële bedrijven. Financials houden het droog met een winstgroei van 2 procentpunt gemiddeld, maar ook hier zwakt de groei af.

Analisten zullen hun verwachtingen voor de winst per aandeel voor de komende 12 maanden met meer dan 15 procent verlagen, denkt Bank of America.