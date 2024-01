Ontslagronde UMG verlaagt kosten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een ontslagronde bij Universal Music Group zou een gunstig effect moeten hebben op de kosten. Dit denkt Deutsche Bank, naar aanleiding van een bericht van Bloomberg. Het plan om honderden banen te schrappen, mogelijk vooral bij Recorded Music, moet worden gezien in het kader van een personeelsbestaand van bijna 10.000 in 2022, waarvan 860 actief zijn in het uitbrengen van muziek. In het derde kwartaal kondigde UMG al aan dat het de kosten ging evalueren. Het bedrijf stelde in een reactie op het bericht over de ontslagen dat het blijft investeren in veelbelovende groeisegmenten en op andere terreinen kosten bespaart om wendbaar te blijven en schaalvoordelen te benutten. Deutsche Bank heeft een koopadvies op UMG. Het aandeel daalde maandag met 0,7 procent naar 26,75 euro. Bron: ABM Financial News

