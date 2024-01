Europese beurzen verliezen stoom

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur licht lager, na een aanvankelijk hogere start. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,3 procent tot 475,93 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 16.647,77 punten. De Franse CAC 40 noteerde ook 0,3 procent in de min bij een stand van 7.441,15 punten. De Britse FTSE stond eveneens 0,3 procent lager op 7.603,58 punten.

De Europese beurzen begonnen de dag nog in het groen, meeliftend op een overwegend positief sentiment in Azië. Afgelopen weekend won de China-kritische DPP de verkiezingen in Taiwan, maar dat zorgde niet voor grote onrust op de Aziatische beurzen.

De volumes blijven maandag naar verwachting laag, omdat het in de Verenigde Staten Martin Luther King Day is en er dus geen handel plaatsvindt op Wall Street. Dinsdag gaat het Amerikaanse cijferseizoen verder, met resultaten van Goldman Sachs en Morgan Stanley op de rol. Vrijdag trapte het cijferseizoen in de VS af met gemengde resultaten van onder meer Bank of America, Citigroup en JPMorgan, waarbij Citi ook een grote ontslagronde aankondigde.

"Zolang de winsten en winstvooruitzichten van beursgenoteerde bedrijven niet tegenvallen, kunnen de aandelenkoersen de rally voortzetten mits rentes verder dalen of in ieder geval niet sterk opveren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Maandag stijgen de obligatierentes licht.

Voor het weekend sloten de grote indexen in Europa hoger, geholpen door een onverwachte daling van de Amerikaanse producentenprijzen, waardoor de hoop van de markt blijft dat de Federal Reserve de rente al in maart zal verlagen - ook al proberen Fed-bestuurders deze verwachting de kop in te drukken.

Economen van Jefferies zijn niet zo optimistisch als de markt en verwachten de eerste renteverlaging door de Fed niet in maart, maar pas in juni. Jefferies denkt dat ook de Europese Centrale Bank pas in juni de rente zal verlagen, en niet zoals de markt denkt in april.

Ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets vindt het "bizar" dat de markt zullen agressieve renteverlagingen door de Fed inprijst, "aangezien van alle grote economieën de VS er nu veel beter voor lijkt te staan en daarom minder behoefte heeft aan de stimulans van een renteverlaging.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. De industriële productie in de eurozone daalde in november met 6,8 procent op jaarbasis, waar een krimp van 5,9 procent was voorzien. Op maandbasis daalde de industriële productie in de eurozone met 0,3 procent en dit was conform de verwachting.

Uit handelsdata bleek dat de handelsbalans van de eurozone in november een overschot van ruim 20 miljard euro had, tegen een tekort van circa 14 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Dit kwam vooral door een daling van de import met bijna 17 procent. De export daalde ook, maar veel minder sterk.

De euro/dollar handelde maandag op 1,0937. WTI-olie werd ruim een half procent goedkoper en kostte 72 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van ABN AMRO en Commerzbank stegen maandag 1,5 tot 2 procent op een bericht van persbureau Bloomberg dat Deutsche Bank geïnteresseerd zou zijn in een overname van een van deze banken, om zo zijn positie in Europa te versterken. Volgens analisten van ING is het overnamegerucht weinig concreet en zijn zulke berichten niet nieuw. Een eventuele deal met ABN AMRO lijkt niet erg waarschijnlijk, ook omdat de Nederlandse staat nog altijd een fors minderheidsbelang van 48 procent in de bank heeft.

Aandelen van Deutsche Bank daalden maandag een half procent in Frankfurt.

Dassault Aviation daalde fors in Parijs, met een verlies van 6 procent. De Franse gevechtsvliegtuigbouwer leverde minder Falcon en Rafale-vliegtuigen af in 2023, onder meer door aanhoudende problemen in de aanvoerketen.

Vastgoedaandelen zaten maandag in de lift. Vonovia steeg een procent in de DAX en Unibail-Rodamco-Westfield steeg ook ruim een procent in de CAC 40.

Verder deden ook verzekeraars goede zaken, net als telecomaandelen. Aandelen van luxemerken als Kering, Pernod Ricard en Burberry hadden het juist het lastig. Het Britse modemerk Buberry gaf vrijdag een winstwaarschuwing, met een koersval van ruim 5 procent tot gevolg en daalde maandag nog eens 5 procent.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd, waarbij financials en luchtvaartmaatschappijen in het bijzonder onder druk stonden. De S&P 500 steeg minder dan 0,1 procent op 4.783,83 punten en de Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 14.972,76 punten. De Dow Jones index leverde 0,3 procent in op 37.592,98 punten.