Rustige handel in Amsterdam

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag richting het einde van de ochtendhandel vlak. De AEX-index daalde fractioneel tot onder de 782 punten. Omdat Wall Street vandaag gesloten blijft vanwege Martin Luther King Day, belooft het ook een kalme beursdag te blijven. De dalende inflatietrend die vrijdag door de Amerikaanse producentenprijzen werd bevestigd, vergroot de kans op een renteverlaging door de Fed in maart. "De kans dat de Fed al in maart de beleidsrente met 25 basispunten zal verlagen, wordt volgens marktprijzen op meer dan 70 procent geschat", aldus Simon Wiersma van ING. In China hield de centrale bank de beleidsrente voor de middellange termijn ongewijzigd, hoewel analisten hardop hoopten op een verlaging. De zwakke Chinese yuan zou het struikelblok zijn voor een soepeler monetair beleid. Een verkiezingsoverwinning in Taiwan van een partij die kritisch staat tegenover een hereniging met China, had weinig invloed op de beurs. De olieprijs stond licht lager. Een vat WTI-olie werd 0,87 procent goedkoper op 72,21 dollar en Brent-olie noteerde 0,7 procent lager op 77,78 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0945. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0955 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter waren stijgers en dalers evenwichtig verdeeld en bleven de uitslagen in de meeste gevallen beperkt tot minder dan 1 procent. ASR Nederland steeg 0,8 procent na een rapport van Goldman Sachs. De zakenbank verhoogde het koersdoel van 53,00 naar 56,00 euro, ondanks de verwachting van een tijdelijke dip in de solvabiliteit van de verzekeraar. ABN AMRO steeg 1,2 procent, na een overnamegerucht in het weekend bij persbureau Bloomberg. Deutsche Bank zou op zoek zijn naar een overnamedoelwit, zoals Commerzbank of ABN AMRO. ING denkt dat het zo'n vaart niet loopt en dat het bericht weinig om het lijf heeft. Philips was de sterkste daler, ondanks een koersdoelverhoging van 15,00 naar 17,00 euro bij Deutsche Bank. De analisten blijven negatief over de hoge risico's rond schadeclaims voor de ondeugdelijke slaapapneuapparaten van Philips en herhaalden hun verkoopadvies voor het aandeel. Ook Randstad noteerde lager, na een waarschuwing van rivaal Page Group voor een zwak sentiment bij klanten en kandidaten aan het eind van 2023. Na Hays was dit al de tweede waarschuwing in de sector binnen korte tijd. In de Midkap viel het koersverlies bij Just Eat Takeaway.com op van 6,4 procent. BNP Paribas Exane verlaagde het advies van Neutraal naar Underperform, aldus beurshandelaar Bert van der Pol van Today's Group. Basic-Fit, Allfunds en Galapagos verloren ruim een procent. JDE Peet's daalde fractioneel, na een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. OCI was een relatief sterkste stijger met 0,6 procent. Aperam steeg 0,7 procent. Ook vastgoedfondsen Eurocommercial en CTP wonnen terrein, net als de smallcaps Vastned en NSI. Fastned was met 2,0 procent een sterke stijger in de AScX. Ebusco verloor juist 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

