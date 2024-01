Duitse economie kromp in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse economie is in 2023 licht gekrompen, na groei in de twee voorgaande jaren. Dit bleek maandag uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis. Het Duitse bruto binnenlands product daalde met 0,3 procent in het afgelopen jaar. Aangepast voor kalendereffecten bleef de daling beperkt tot 0,1 procent. "De algemene economische ontwikkeling haperde in Duitsland in 2023, in een klimaat dat nog steeds gekenmerkt wordt door verschillende crises", stelde Ruth Brand in Berlijn. "Ondanks recente prijsdalingen bleven de prijzen hoog in alle fases in het economische proces en remden de economische groei", aldus de econoom. In 2021 en 2022 groeide de Duitse economie nog met 3,2 en 1,8 procent, herstellend van de krimp van 3,8 procent door de coronacrisis in 2020. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.