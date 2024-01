"Overnamegerucht rond ABN AMRO weinig concreet" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Berichtgeving afgelopen weekend dat Deutsche Bank een andere bank zou willen overnemen, zoals ABN AMRO of Commerzbank, hebben weinig om handen zolang er geen zakenbank is aangetrokken om een overnamedoelwit te zoeken. Dat stelde ING naar aanleiding van de berichtgeving door persbureau Bloomberg. Zulke berichten zijn niet nieuw, stelde analist Jason Kalamboussis van ING maandag. Daarbij lijken grote deals niet waarschijnlijk, zo kort na de crisis rond Silicon Valley Bank vorig jaar. Ook Bloomberg zelf noemde de kans op een deal laag. De zekerheid rond de kapitaalregels Basel 4, die in 2025 zal komen, wordt een belangrijke factor voor zulke gesprekken, maar zolang er geen bankenunie is in Europa zullen dergelijke overnames in andere Europese lidstaten weinig waarde opleveren, volgens ING. Daarbij zou het volgens Kalamboussis niet de juiste benadering zijn om een overname te doen om de waardering van het eigen aandeel te verbeteren. Tenslotte heeft de Nederlandse staat nog altijd een zeer groot minderheidsbelang van 48 procent in ABN AMRO. Na de fouten in de jaren 2008-2010 zal de regering waarschijnlijk stabiliteit boven winst verkiezen in het Nederlandse bankenlandschap en een zwakkere regeringspartij kan een extra reden zijn om geen haastige deals te sluiten. Kalamboussis denkt wel dat er meer belangstelling zal komen na februari, als de bank zijn nieuwe driejarenplan ontvouwt, gezien de "erg lage" waardering. De analist wil veel meer progressie zien bij ABN AMRO in het terugdringen van de kosten en zicht op de inkoop van meer eigen aandelen. Hij gaat echter uit van een geleidelijk proces. ING heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 15,60 euro. Het aandeel steeg maandag met 0,5 procent naar 13,46 euro. Bron: ABM Financial News

