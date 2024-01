Deutsche Bank verlaagt koersdoel JDE Peet's naar 25 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor JDE Peet's verlaagd van 28,00 naar 25,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Dit bleek maandag uit een rapport. De analisten zijn somberder dan de consensus over de winst van bijna alle bedrijven in het segment voeding en persoonlijke verzorging. Daarbij heeft JDE Peet's in Europa te maken met een klimaat van meer aanbiedingen en concurrentie, het afbouwen van schulden in Rusland en Brazilië en hogere kosten voor reclame en promoties in de Verenigde Staten. Ook heeft JDE Peet's, net als sectorgenoten, last van tegenwind op de valutamarkt. De analisten denken dat het voor de korte termijn wellicht een goed idee is om Nestlé te kopen en JDE Peet's te verkopen, als een hedgestrategie. Relatief zal Nestlé volgens Deutsche beter presteren dan JDE Peet's. Het aandeel JDE steeg maandag 0,3 procent naar 23,66 euro. Bron: ABM Financial News

