Deutsche Bank verhoogt koersdoel Philips naar 17 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Philips verhoogd van 15,00 euro naar naar 17,00 euro, met handhaving van het verkoopadvies. De analisten blijven negatief over Philips vanwege de hoge risico’s die verbonden zijn aan de problemen met zijn slaapapneuapparaten. Onder meer het risico op individuele schadeclaims en het nog lopende onderzoek van het Amerikaanse Openbaar Ministerie leiden tot terughoudendheid bij Deutsche. Wel rekenen de analisten op een "behoorlijk" vierde kwartaal met 3 procent autonome omzetgroei en 12 procent stijging voor de aanpaste EBITA voor Philips. Zij verwachten ook een "solide" outlook voor 2024, met dank aan onder meer een herstel in China. Op 29 januari rapporteert Philips cijfers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.