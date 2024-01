Ook Page Group kampt met moeilijke markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Page Group heeft gewaarschuwd dat de onderliggende winst in 2023 iets lager zal uitkomen dan de eerdere indicatie, door uitdagende marktomstandigheden die de brutowinst in het vierde kwartaal lieten dalen. Dit maakte het uitzendbedrijf maandagochtend bekend. De operationele winst werd eerder ingeschat op 120 tot 125 miljoen Britse pond, maar zal "licht lager" uitvallen, waarschuwde Page Group. "Ondanks de daling van de brutowinst op jaarbasis zien we nog goede niveaus van activiteit, hoewel de doorstroom van banen in het vierde kwartaal verslechterde. Deze activiteit leidt niet altijd tot brutowinst doordat het vertrouwen bij kandidaten en klanten laag blijft", stelde CEO Nicholas Kirk. Hij noemde daarbij de macro-economische vooruitzichten onzeker. De brutowinst daalde in het vierde kwartaal met bijna 9 procent, vooral in de Verenigde Staten, waar de daling 24 procent bedroeg, en het Verenigd Koninkrijk, met een min van 20 procent. In de belangrijkste regio Europa, Midden-Oosten en Afrika, goed voor 56 procent van de brutowinst, bleef de daling beperkt tot 6,1 procent. De Amerika's leveren 17 procent van de brutowinst en het VK 12 procent. In Asia Pacific, goed voor 15 procent van de brutowinst, was het resultaat ruim 10 procent lager. Recent waarschuwde ook detacheerder en uitzender Hays al voor tegenvallende resultaten in december 2023. Het aandeel Hays daalde daarop 12 procent. In Nederland verloor sectorgenoot Randstad toen bijna 5 procent. Bron: ABM Financial News

