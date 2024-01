Berenberg verlaagt koersdoel AkzoNobel naar 83 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 86,00 naar 83,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies voor het aandeel. Berenberg verwacht dat de volumes in het vierde kwartaal gelijk zullen zijn aan die in het derde kwartaal. Toch zal de aangepaste EBITDA in 2023 lager uitvallen dan de 1,45 miljard euro die het bedrijf als outlook hanteert, denkt analist Aron Ceccarelli. Onder meer de depreciatie van de Argentijnse peso is hier debet aan. Wel bleven de prijzen op peil en daalden de inkoopkosten, volgens de bank. Dit jaar zullen de prijzen echter onder druk komen, maar dit wordt volgens de analist gecompenseerd door de aanhoudende daling van de inkoopkosten, waardoor de marge omhoog kan. De onrust in de Rode Zee zorgt daarentegen wel voor hogere transportkosten, waarschuwde Ceccarelli. Concurrent PPG maakt op 18 januari de cijfers bekend. Daar zullen beleggers in AkzoNobel zeker naar uitkijken, aldus de analist. Bron: ABM Financial News

