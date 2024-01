Geen paniek in Azië na Taiwanese verkiezingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend overwegend hoger. De Taiwanese beurs in Taipei koerste vanochtend 0,4 procent in de plus. Sydney, Hongkong en Shanghai noteerden zonder grote koersuitslagen, terwijl de beurs in Japan wederom overtuigend de weg omhoog vond met een stijging van krap een procent naar 35.911 punten. De presidentsverkiezingen in Taiwan zijn zaterdag gewonnen door de China-kritische Democratische Progressieve Partij (DDP). Met het verkiezingsresultaat komt de regeringspartij, die door Beijing als separatistisch wordt bestempeld, voor de derde keer op rij aan de macht. In een reactie zei China zaterdagavond dat de verkiezingsuitslag niets zal veranderen aan Beijings vastberadenheid om Taiwan met China te herenigen. De DDP mag weliswaar opnieuw regeren, maar de partij verloor wel zijn meerderheid in het parlement, waardoor op sommige beleidsterreinen samengewerkt zal moeten worden met China welgezinde oppositiepartijen. China reageerde dit weekend getergd op Amerikaanse felicitaties aan de DDP. "Een serieus fout signaal", aldus Beijing. Een groot deel van ’s werelds meest geavanceerde chips wordt in Taiwan geproduceerd, en een van China onafhankelijk Taiwan is voor het Westen dan ook van groot strategisch belang. Het aandeel van 's werelds grootste chipfabrikant, TSMC, koerste vanochtend in Taiwan met 0,3 procent iets hoger. De Chinese centrale bank liet maandag de rente ongemoeid. Dat was enigszins onverwacht. Wel injecteerde de centrale bank weer miljarden in het systeem. Woensdag staan er veel macrocijfers in China op het menu, waaronder de groei en de detailhandelsverkopen. De Amerikaanse olie-future kwam vanochtend nog niet echt van zijn plaats. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening, nadat de Amerikaanse hoofdindices vrijdagavond in New York vrij vlak sloten. Wall Street houdt vandaag de deuren dicht vanwege Martin Luther King Day. Bron: ABM Financial News

