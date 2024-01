China-kritische DPP wint opnieuw verkiezingen Taiwan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De presidentsverkiezingen in Taiwan zijn zaterdag gewonnen door de China-kritische Democratische Progressieve Partij. Het was de derde keer op rij dat de DPP de verkiezingen won. De Taiwanese vicepresident Lai Ching-te eiste zo'n 40 procent van de stemmen op na een spannende verkiezingsrace. Hij versloeg Hou Yu-ih van de Kuomintang, of Nationalistische Partij, met bijna 7 procentpunten. Met het verkiezingsresultaat wordt de dominantie van de regeringspartij, die door Beijing als separatistisch wordt bestempeld, uitgebreid en zullen de geopolitieke spanningen rond de eilanddemocratie vermoedelijk de komende jaren aanhouden. In een reactie zei China zaterdagavond dat de verkiezingsuitslag niets zal veranderen aan Beijings vastberadenheid om Taiwan met China te herenigen. "Ons standpunt over het oplossen van de kwestie Taiwan en het realiseren van nationale hereniging blijft consistent, en onze vastberadenheid is rotsvast," citeerde persbureau Xinhua overheidswoordvoerder Chen Binhua. Hij zei dat Beijing zich krachtig verzet tegen "separatistische activiteiten gericht op 'onafhankelijkheid van Taiwan' en buitenlandse inmenging" en dat het zal samenwerken met "relevante politieke partijen" om "de vreedzame ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en Taiwan te bevorderen", aldus Xinhua. Vrijdag zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie al dat het Chinese leger "alle noodzakelijke maatregelen zou nemen om elke vorm van afscheidingsdrang voor 'onafhankelijkheid van Taiwan' resoluut de kop in te drukken". Bron: ABM Financial News

