Reuters: Shein wil Chinese toestemming voor beursgang VS

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese e-commercereus Shein hoopt van de Chinese overheid toestemming te krijgen om in de Verenigde Staten naar de beurs te gaan. Dit meldde persbureau Reuters zaterdag op basis van informatie van ingewijden.

Shein, dat volgens een van de bronnen bij een financieringsronde in mei werd gewaardeerd op 66 miljard dollar, diende in november bij de Chinese toezichthouder haar plannen in voor een Amerikaanse beursgang. Dit ondanks het feit dat Shein haar hoofdkantoor in 2022 van Nanjing naar Singapore heeft verplaatst.

In de VS stuit de voorgenomen beursgang ondertussen op verzet. Een groep van zowel Democratische als Republikeinse wetgevers heeft de U.S. Securities and Exchange Commission opgeroepen om de beursgang van Shein te blokkeren totdat het bedrijf heeft bevestigd dat het geen gebruik maakt van dwangarbeid.

Shein, dat goedkope mode verkoopt in meer dan 150 landen, diende in november ook een vertrouwelijke aanvraag in bij de SEC voor de beursgang, meldde Reuters op basis van de bronnen, maar de toezichthouder zou hier nog niet op hebben gereageerd. Dit tekent de waarschijnlijk beladen aard van de aanvraagprocedure, stelden de bronnen tegenover het persbureau.

Shein heeft tegenover Reuters niet gereageerd op een verzoek om een reactie en ook de China Securities Regulatory Commission en de SEC hebben nog geen commentaar gegeven op het bericht.