Bloomberg: Deutsche Bank mogelijk geïnteresseerd in ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is in toenemende mate bezig met het versterken van zijn positie en overweegt daarmee overnames van Europese sectorgenoten als Commerzbank en ABN AMRO. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van uitspraken van ingewijden. De informele gesprekken met potentiële adviseurs over mogelijke overnamedeals komen op een moment dat de grootste bank van Duitsland zich wil uitbreiden en synergieën wil benutten. Volgens Bloomberg is de kans dat er ook daadwerkelijk deals worden gesloten momenteel echter klein. Bron: ABM Financial News

