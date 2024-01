Damrak negeert inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen en liet zich dus niet van de wijs brengen door tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

Met een slotstand van 781,86 punten op vrijdag won de AEX bijna een half procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 778,70 punten.

De tweede week van januari begon met een daling van de olieprijzen, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië scherpe prijsverlagingen heeft doorgevoerd. Dit om de zorgen over escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten wat te compenseren. Dit zette aan het begin van de week ook druk op de Europese beurzen.

Ook laaiden de zorgen over China weer op. Zo werd bekend dat de Chinese schaduwbank Zhongzhi Enterprise Group faillissement heeft aangevraagd. De groep werkt onder meer als intermediair voor leningen tussen vermogende particulieren en bedrijven, en volgens nieuwsmedia zijn de schulden opgelopen tot 65 miljard dollar. De aanvraag voor een faillissement kwam niet als een echte verrassing, maar hielp het sentiment niet. Ook het nieuws dat de handel is stilgelegd in het onderdeel elektrische auto’s van Evergrande hielp niet mee.

De belangrijkste vraag voor de aandelenmarkten in 2024 is volgens Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank, of er een recessie komt.

"De grootste zorg dit jaar is de mogelijkheid van een recessie. Economen voorspellen een kans van 50 procent op een recessie in de VS. Dat onderstreept de uitdagingen voor beleggers, aangezien de meningen over 2024 niet eenduidig zijn."

Halverwege de week namen de markten een afwachtende houding aan in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag en de start van het Amerikaanse cijferseizoen een dag later.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in december met 3,4 procent, tegen een inflatie van 3,1 procent in november. Vooraf rekenden economen op een inflatie van 3,2 procent.

De kerninflatie koelde in december minder af dan verwacht, tot 3,9 procent, van 4,0 procent in november. Hier ging de markt uit van een kerninflatie van 3,8 procent.

"Een lichte teleurstelling", oordeelde ING over de data, "maar geen grote misser."

In een interview met ABM Financial News zei hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Bank dat hij vooral bezorgd was over het maandelijkse inflatiecijfer, dat meer dan verwacht steeg tot 0,3 procent, "wat ingaat tegen de trend van de afgelopen tijd".

"Bovenal bevestigen de donderdag gepubliceerde cijfers het scenario van een langzame daling van de inflatie, wat de Amerikaanse centrale bank vooral geen reden geeft om haar belangrijkste rentetarieven in maart te verlagen".

Afzonderlijk werd donderdag ook bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering in de VS is gedaald tot het laagste niveau sinds oktober 2023.

"De combinatie van de twee - iets hogere inflatie en goede banencijfers, brengt de marktverwachting van een renteverlaging door de Federal Reserve in maart echt aan het wankelen", aldus ING, dat rekent op een eerste verlaging in mei.

Toch prijst de markt een eerste renteverlaging in maart nog altijd volop in. De kans daalde even van 70 tot 60 procent na de inflatiecijfers op donderdag, maar steeg vrijdag naar 80 procent na een onverwachte daling van de producentenprijzen in de VS in december.

Vrijdag startte ook het Amerikaanse cijferseizoen, met onder meer Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase die de boeken openden. De resultaten waren gemengd, met een meevallende winst voor JPMorgan, maar juist rode cijfers voor Citigroup en winstdruk voor Bank of America.

"Analisten verwachten voor het laatste kwartaal van 2023 een gemiddelde winstdaling van ruim 18 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2022. Die verwachting zal gemiddeld wel weer ruimschoots worden overtroffen. We kijken, zoals altijd, vooral naar de afgegeven vooruitzichten", zei Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar handelde aan het einde van de beursweek op 1,0969 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,96 procent.

De prijs van een vat WTI-olie steeg richting het weekend naar 73 dollar vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. De VS en het VK voerden vrijdagnacht aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. Op weekbasis daalde de olieprijs wel.

Bitcoin werd afgelopen week iets goedkoper, ondanks een sterke opleving op donderdag toen bekend werd dat de SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, akkoord heeft gegeven voor het verhandelen van ETF's op de bitcoin.

"Dit maakt de verhandelbaarheid van de digitale 'munt' voor beleggers en speculanten naar verwachting een stuk groter", zei Wiersma van ING. Toch is hij geen fan van de cryptomunt.

Stijgers en dalers

Universal Music Group ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 7 procent op weekbasis, na een positief rapport van Deutsche Bank. Vrijdag meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat UMG overweegt om honderden banen te schrappen in het eerste kwartaal, vooral bij de divisie Recorded Music.

Adyen steeg afgelopen week ruim 6 procent. Goldman Sachs verhoogde het koersdoel voor Adyen fors en werd daarbij positiever over het vierde kwartaal van de Amsterdamse betaalspecialist.

Besi daalde daarentegen licht. ASML en ASMI wonnen wel duidelijk terrein, met een winst van ruim 2 procent voor ASMI. Deutsche Bank zette Besi afgelopen week op de verkooplijst, maar verhoogde het koersdoel wel. Voor ASML en ASMI, beide koopwaardig volgens de Duitse bank, ging het koersdoel ook omhoog. Kepler plakte een koopadvies op ASML en verhoogde het koersdoel voor ASMI.

NN Group steeg afgelopen week iets meer dan een half procent, nadat een schikking werd bereikt over de woekerpolisaffaire. De verzekeraar kondigde vervolgens een dubbelcijferige verhoging van het dividend aan ten opzichte van 2022. En vanaf dit niveau blijft NN een progressief dividendbeleid voeren, benadrukte NN. JPMorgan noemde de verzekeraars in de Benelux goedkoop, maar ziet vooral kansen in Aegon en ASR, en minder in NN en Ageas.

Banken stonden echter overwegend onder druk, met verliezen van zo'n 2 tot 3 procent voor ABN AMRO en ING.

Shell verloor na een update ruim 4 procent op weekbasis en was daarmee hekkensluiter in de hoofdindex, net onder ArcelorMittal. Randstad daalde op weekbasis iets minder dan 4 procent na een winstwaarschuwing van de Britse branchegenoot Hays.

DSM-Firmenich won ruim 5 procent. Het bedrijf biedt 116,00 euro op de resterende aandelen DSM, minus het reeds betaalde dividend van 22,58 euro op 2 juli en het nog uit te keren dividend.

De AMX werd aangevoerd door InPost, dat dik 10 procent steeg op weekbasis na het publiceren van volumecijfers, die de verwachtingen van Jefferies overtroffen.

FlowTraders leverde afgelopen week meer dan 6 procent in. Flow Traders heeft in het vierde kwartaal lagere handelsvolumes geboekt dan een jaar eerder, terwijl de volatiliteit van de ETP-handel sterk daalde, wat de winstgevendheid waarschijnlijk onder druk heeft gezet, meldde de flitshandelaar.

Alfen steeg 8 procent op weekbasis, terwijl Air France-KLM juist 9 procent aan waarde verloor en daarmee onderaan belandde in de Midkap. Aperam daalde ruim 6,5 procent op weekbasis.

In de AScX was Pharming koploper, met een winst van bijna 7 procent. Het biotechbedrijf boekte in het afgelopen jaar 19 procent meer omzet dankzij meevallende prestaties met Ruconest.

B&S Group steeg bijna 6 procent. Door het belang in Topbrands te vergroten, zorgt B&S ervoor dat de negatieve correcties uit minderheidsbelangen afnemen, zo stelde analist Tijs Hollestelle van ING.

Verder zaten bouwers BAM en Heijmans duidelijk in de lift, terwijl Sif hekkensluiter was met een verlies van bijna 5 procent.

Ebusco verloor op weekbasis ruim 2 procent. Afgelopen week waren er meerdere analisten die het koersdoel, soms fors, verlaagden. Wel houdt men vertrouwen in de koersontwikkeling in 2024.

Het lokaal genoteerde NX Filtration daalde bijna 11 procent na een omzetwaarschuwing. Berenberg verlaagde het koersdoel.

Een aantal kleine aandelen, waaronder Lavide, MKB Nedsense en DGB stegen afgelopen week met tientallen procenten. Nu zij een OOB-accountant hebben gevonden, zal er hoogstwaarschijnlijk geen delisting plaatsvinden.