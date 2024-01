Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven vrijdag dicht bij huis met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg fractioneel op 4.781,57 punten en de Nasdaq noteerde ook licht in de plus op 14.974,16 punten. De Dow Jones index leverde 0,4 procent in op 37.576,83 punten, waarbij een aantal bedrijven in de index die de boeken openden, onderuit gingen.

Op weekbasis liggen wel duidelijke winsten in het verschiet voor de S&P 500 en Nasdaq en blijft ook de Dow in het groen. Maandag is Wall Street gesloten vanwege Martin Luther King Day in de Verenigde Staten.

De markt kreeg vrijdagmiddag een reeks kwartaalcijfers te verwerken: BlackRock, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Delta Air Lines en UnitedHealth kwamen met cijfers. De resultaten van de financials vielen over het algemeen tegen.

"Analisten verwachten voor het laatste kwartaal van 2023 een gemiddelde winstdaling van ruim 18 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2022. Die verwachting zal gemiddeld wel weer ruimschoots worden overtroffen. We kijken, zoals altijd, vooral naar de afgegeven vooruitzichten", zei Simon Wiersma van ING.

Donderdag sloten de beurzen in New York nog vlak, waarbij eerdere verliezen werden goedgemaakt. Die ontstonden in reactie op tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers.

Een fascinerende koersreactie, vond Frank Vrancken van Bank Edmond de Rothschild.

Vrijdag was er wel goed nieuws over de inflatie in de VS. De Amerikaanse producentenprijzen bleken in december onverwacht gedaald, met 0,1 procent op maandbasis. En dus schoot de marktverwachting voor een renteverlaging door de Federal Reserve in maart weer omhoog, naar circa 80 procent, bleek uit de actuele FedWatch Tool van CME. Die verwachting daalde na het verschijnen van de inflatiecijers op donderdag nog even tot 60 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdag even tot 3,92 procent maar liep vervolgens weer op tot 3,98 procent. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0956.

Olie werd aanvankelijk ruim 2 procent duurder, nadat een door de VS geleide coalitie aanvallen uitvoerde op doelen van Houthi-rebellen in Jemen, waardoor de spanningen rond de Rode Zee oplopen en de mondiale scheepvaart verder onder druk komt te staan. Vrijdagavond beperkte de stijging van de olieprijzen zich tot minder dan een procent.

Mocht Iran actief betrokken raken bij het conflict rond de Rode Zee, dan zal dit de olieprijs hoger zetten, verwacht energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken.

Vooral de Straat van Hormuz is erg belangrijk voor de energiesector en als het conflict zich hierheen verplaatst, dan moeten beleggers er volgens Van Cleef op rekenen dat de risicopremie flink zal gaan stijgen.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal minder winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar presteerde wel beter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel daalde licht.

Bank of America boekte in het afgelopen kwartaal minder inkomsten en een lagere winst, maar de winst was wel hoger dan analisten hadden voorzien. Het aandeel daalde ruim een procent.

Citigroup boekte lagere inkomsten en door eenmalige posten eindigde het kwartaal met verlies. Ook kondigde de bank een reorganisatie aan, waarbij tot 2026 circa 20.000 banen worden geschrapt. Het aandeel steeg toch meer dan een procent.

De resultaten van Wells Fargo waren weinig verrassend maar het aandeel leverde ruim 3 procent in, met name omdat de voorzieningen voor slechte leningen opliepen.

UnitedHealth boekte meer omzet en winst. Het Amerikaanse gezondheidszorg- en verzekeringsconcern verloor toch 4 procent, omdat de medische kosten hoger uitvielen dan gedacht.

BlackRock kondigde de 12,5 miljard dollar tellende overname van Global Infrastructure Partners aan. Daarnaast heeft de vermogensbeheerder in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt, terwijl het beheerd vermogen ook steeg. Het aandeel steeg licht.

Delta Air Lines daalde ruim 8 procent. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft het afgelopen kwartaal meer omzet behaald en de nettowinst ruimschoots zien verdubbelen, maar het bedrijf verlaagde wel de winstverwachting voor het lopende boekjaar.