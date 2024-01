Citigroup wil 20.000 banen schrappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup is van plan om tot het einde van 2026 zo'n 20.000 banen te schrappen. Dit meldde de Amerikaanse bank vrijdag in een toelichting op de kwartaalcijfers die eerder op de dag verschenen. Met het banenverlies wordt het personeelsbestand van Citigroup met 10 procent verkleind. In december had de bank circa 200.000 mensen in dienst, exclusief het personeel van de activiteiten in Mexico die worden afgesplitst. Citigroup lichtte zijn kostenbesparingsplannen vrijdag toe, nadat al een verlies over het vierde kwartaal werd gerapporteerd. Het aandeel daalde vrijdag een half procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.