Europese beurzen hoger het weekend in

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 476,76 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,0 procent op 16.704,56 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,1 procent in de plus bij een stand van 7.465,14 punten. De Britse FTSE sloot 0,6 procent hoger op 7.624,93 punten. De Europese markten sloten een wisselvallige week af met een opleving, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, geholpen door een onverwachte daling van de Amerikaanse producentenprijzen. "Dit heeft de speculatie over renteverlagingen door de centrale banken opnieuw aangewakkerd, wat over de hele linie een rem zette op de Amerikaanse, Britse en Duitse tweejaarsrente", aldus Hewson. Energieaandelen zaten in de lift dankzij de hogere olieprijzen en hielpen zo de Europese beurzen ook in het zadel. WTI-olie werd zo'n anderhalf procent duurder, net als Brent-olie. De olieprijzen stegen nadat een door de VS geleide coalitie aanvallen uitvoerde op doelen van Houthi-rebellen in Jemen, waardoor de spanningen rond de Rode Zee oplopen en de mondiale scheepvaart verder onder druk komt te staan. Mocht Iran actief betrokken raken bij het conflict rond de Rode Zee, dan zal dit de olieprijs hoger zetten, verwacht energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken. Vooral de Straat van Hormuz is erg belangrijk voor de energiesector en als het conflict zich hierheen verplaatst, dan moeten beleggers er volgens Van Cleef op rekenen dat de risicopremie flink zal gaan stijgen. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0972. Bedrijfsnieuws Aandelen van containerrederijen als Hapag-Lloyd stegen aanvankelijk na de aanvallen van de Amerikaanse en Britse strijdkrachten op Houthi-posities in Jemen. Het aandeel Hapag sloot uiteindelijk toch in het rood. Financials noteerden verdeeld nadat Amerikaanse sectorgenoten de boeken openden. Deutsche Bank daalde ruim een procent, maar ING en BNP Paribas bleven wel in het groen. Burberry gaf vrijdag een winstwaarschuwing af. Het modelabel verwacht dat de bedrijfswinst in het lopende boekjaar, dat op 30 maart eindigt, onder de verwachtingen uitkomt door een vertraging in de vraag. Het aandeel daalde in Londen met 5,5 procent. De zorgen over het risicoprofiel van het Britse Tullow Oil zijn volgens Davy Research afgenomen. De koers steeg vrijdag ruim anderhalf procent. Shell en TotalEnergies stegen rond een procent. Solvay kreeg een koersdoelverhoging van Deutsche Bank, waarop het aandeel een half procent steeg in Brussel. In Amsterdam won Adyen bijna 3 procent na een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. Sectorgenoot Worldline verloor 3,5 procent in Parijs. Verzekeraars NN Group en Ageas stonden onder druk. Volgens analisten van JPMorgan bieden sectorgenoten ASR en Aegon meer kansen. Toch verhoogde Berenberg het koersdoel voor NN en herhaalde de analist zijn koopadvies. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld. Bron: ABM Financial News

