AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 1,0 procent tot 781,86 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,4 procent.

Beleggers zijn niet geschrokken van de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers, merkte marktanalist Justin Blekemolen van online broker LYNX op. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in december op jaarbasis met 3,4 procent, tegen 3,1 procent een maand eerder.

"De aanhoudende inflatie is een tegenvaller voor de marktdeelnemers die hopen op renteverlagingen van de Federal Reserve. Toch blijft de markt de kans op een renteverlaging in maart op ongeveer 70 procent schatten, volgens de CME FedWatch Tool", zei Blekemolen.

Daarnaast wordt met zorg gekeken naar de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en het VK aanvallen uitvoerden op Houthi-rebellen in Jemen. "Het doel is om de aanvallen van Houthi's op schepen in de Rode Zee te stoppen. Of dat hiermee zal worden bereikt is maar de vraag. Wraakacties zullen mogelijk volgen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Na de aanvallen stegen de olieprijzen met 2,5 procent.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat het aantal faillissementen in december is gestegen.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Britse industrie in november op maandbasis 0,3 procent meer heeft geproduceerd. De Britse economie is in de drie maanden tot en met november op kwartaalbasis met 0,2 procent gekrompen.

De Franse consumentenprijzen zijn in december op jaarbasis gestegen met 3,7 procent, tegen 3,5 procent een maand eerder.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de producentenprijzen in de VS in december op maandbasis onverwacht zijn gedaald met 0,1 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 1,0 procent. Na het verschijnen van de cijfers steeg de marktverwachting voor een renteverlaging in maart naar ruim 80 procent.

Verder kwamen de eerste Amerikaanse banken met kwartaalcijfers. De resultaten waren gemengd. Wiersma van ING kijkt dit cijferseizoen vooral naar de afgegeven vooruitzichten van bedrijven.

De euro/dollar noteerde op 1,0972. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0972 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0970 op de borden.

De tienjarige Duitse Bund noteerde vlak op 2,206 procent.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door UMG met een winst van 3,0 procent. Adyen steeg 2,9 procent. Goldman Sachs verhoogde het koersdoel voor Adyen fors en werd daarbij positiever over het vierde kwartaal van de Amsterdamse betaalspecialist.

DSM-Firmenich en RELX wonnen 2,9 en 2,4 procent. JPMorgan noemde RELX ook voor 2024 weer de sectorfavoriet. Wolters Kluwer steeg met 1,8 procent. Aegon won 1,5 procent, dat volgens JPMorgan samen met ASR meer kansen biedt dan NN en het Belgische Ageas. NN verloor 0,1 procent. Ahold Delhaize daalde 1,5 procent.

In de AMX ging InPost aan kop met een winst van 3,2 procent, Fugro steeg 2,6 procent en Air France-KLM daalde 2,6 procent.

Smallcap Ebusco was met een winst van 4,9 procent de sterkste stijger. Fastned bungelde onderaan met een verlies van 0,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.782,46 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.