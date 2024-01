Media: Universal Music Group wil honderden banen schrappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group is van plan om honderden banen te schrappen in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van uitspraken van ingewijden. De grootste divisie van het bedrijf, Recorded Music, zal het hardst worden getroffen, aldus de bronnen. Eind 2022 had het in Amsterdam genoteerde UMG ongeveer 10.000 mensen in dienst, volgens Bloomberg. Helemaal als verrassing komt het banenverlies niet, want in oktober sprak CEO Lucian Grainge al over aanstaande bezuinigingen. Het aandeel UMG sloot vrijdag in Amsterdam bijna 3 procent hoger op 26,94 euro. Bron: ABM Financial News

