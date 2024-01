Beursblik: meer omzet voor Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in 2023 meer omzet behaald. Dit is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

Volgens deze analisten zou de omzet zijn gestegen van 683,9 miljoen euro in 2022 naar 760,5 miljoen euro in het afgelopen boekjaar. In Europa steeg de omzet van 276,4 naar 285,2 miljoen euro, terwijl de omzet in Noord-Amerika toenam van 245,1 miljoen naar 305,8 miljoen euro. In Latijns-Amerika steeg de omzet vermoedelijk van 162,3 naar 169,5 miljoen euro.

De outlook van Fagron luidt een jaaromzet in 2023 van 750 tot 770 miljoen euro. Daarbij denkt de magistrale bereider dat de winstgevendheid afgelopen jaar is aangetrokken.

"Alles overziend, blijven we vol vertrouwen over de vooruitzichten van onze activiteiten wereldwijd en herhalen we onze guidance voor de middellange termijn", zei CEO Rafael Padilla in een toelichting op de cijfers over het derde kwartaal.

Voor 2024 rekenen de analisten gemiddeld op een omzet van 817 miljoen euro. In alle drie de regio’s verwachten zij groei.

De magistrale bereider publiceert op 15 februari de jaarcijfers.