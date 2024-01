Video: Iran kan olieprijs fors laten stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is recent opgelopen, maar de markt moet er rekening mee houden dat de prijs voor een vat nog veel verder stijgt. Dit zei energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: Iran kan olieprijs fors doen stijgen De olieprijs stond recent onder druk uit vrees voor een afzwakkende economie. Maar de ‘echte’ vraag naar olie stijgt, en dat is ook de verwachting voor 2024, aldus Van Cleef. Daarnaast loopt de geopolitieke spanning op. Toch is de risicopremie op dit moment beperkt, vindt Van Cleef. Mocht Iran actief betrokken raken bij het conflict rond de Rode Zee, dan zal dit de olieprijs hoger zetten, verwacht de econoom. Vooral de Straat van Hormuz is erg belangrijk voor de energiesector en als het conflict zich hierheen verplaatst, dan moeten beleggers er volgens Van Cleef op rekenen dat de risicopremie flink zal gaan stijgen. Interessant wordt ook wat oliekartel OPEC, en dan vooral Saoedi-Arabië gaat doen volgens Van Cleef. Dat is naast geopolitiek het belangrijkste risico voor de olieprijs. Saoedi-Arabië verliest momenteel marktaandeel en mogelijk leidt dit ertoe dat ze “de oliekraan weer helemaal open gooien”. Dat zou de olieprijs juist drukken. Per saldo ziet Van Cleef de kansen op een hogere olieprijs groter zijn dan op een daling. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.