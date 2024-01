Groupon rekent op meevallend kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Groupon

(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft een meevallend vierde kwartaal achter de rug. Dit liet de aanbieder van kortingsacties vrijdag weten. "De financiële resultaten komen dicht bij de bovenkant van de outlook uit, of zelfs daarboven", aldus Groupon. Dat geldt voor zowel de omzet als de aangepaste EBITDA. Verder rekent Groupon op een positieve vrije kasstroom. Vrijdag zei het bedrijf ook de afgegeven outlook voor 2024 te herhalen. De omzet zal in vergelijking tot 2023 met 0 tot 5 procent dalen, denkt Groupon. De aangepaste EBITDA zal dit jaar uitkomen tussen de 80 en 100 miljoen dollar. De vrije kasstroom zal het hele jaar positief zijn, denkt Groupon. Het aandeel lijkt 0,7 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

