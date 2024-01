Vlakke start op Wall Street na cijferregen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een min of mer vlakke opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,1 procent in het rood. De markt kreeg voorbeurs een reeks kwartaalcijfers te verwerken: BlackRock, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Delta Air Lines en UnitedHealth kwamen voorbeurs met cijfers. "Analisten verwachten voor het laatste kwartaal van 2023 een gemiddelde winstdaling van ruim 18 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2022. Die verwachting zal gemiddeld wel weer ruimschoots worden overtroffen. We kijken, zoals altijd, vooral naar de afgegeven vooruitzichten", zei Simon Wiersma van ING. Het was volgens Frank Vrancken van Bank Edmond de Rothschild fascinerend om te zien hoe de Amerikaanse markten de hoger dan verwachte inflatiecijfers van donderdag hebben verwerkt. De S&P500-index daalde tijdens de sessie met bijna 1 procent, maar wist deze verliezen goed te maken en sloot vrijwel onveranderd. Net als de Dow Jones en de Nasdaq overigens. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de producentenprijzen in de VS in december op maandbasis onverwacht zijn gedaald met 0,1 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 1,0 procent. De euro/dollar daalde naar 1,0964 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,964 procent. Olie werd circa 2,9 procent duurder, nadat de VS en het VK aanvallen uitvoerden op de Houthi-rebellen in Jemen. Bedrijfsnieuws JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal minder winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar presteerde wel beter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel steeg voorbeurs 2,1 procent. Bank of America boekte in het afgelopen kwartaal minder inkomsten en een lagere winst, maar de winst was wel hoger dan analisten hadden voorzien. Het aandeel noteerde voorbeurs 2,8 procent lager. Wells Fargo behaalde een winst behaald die exact overeenstemde met de verwachtingen van analisten. Het aandeel daalde voorbeurs 1,3 procent. Citigroup boekte een lagere omzet en door eenmalige posten eindigde het kwartaal met verlies. Het aandeel steeg voorbeurs 1,3 procent. UnitedHealth boekte meer omzet en winst. Het Amerikaanse gezondheidszorg- en verzekeringsconcern verloor voorbeurs 4,6 procent, omdat de medische kosten hoger uitvielen dan gedacht. BlackRock kondigde een grote overname van 12,5 miljard dollar aan. Het koopt Global Infrastructure Partners. Daarnaast heeft de vermogensbeheerder in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt, terwijl het beheerd vermogen ook steeg. Het aandeel BlackRock noteerde vrijdag in de elektronische handel 0,7 procent lager. Delta Air Lines daalde voorbeurs 5,6 procent. De Amerikaanse luchtvaarder heeft het afgelopen kwartaal meer omzet behaald en de nettowinst ruimschoots zien verdubbelen, maar de maatschappij verlaagde wel de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Slotstanden De S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent lager op 4.780,24 punten, terwijl de Nasdaq en de Dow Jones op 14.970,18 en 37.711,02 punten nauwelijks van hun plek kwamen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.