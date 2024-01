Rode cijfers voor Citigroup

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het vierde kwartaal van 2023 een lagere omzet behaald en door eenmalige posten eindigde het kwartaal met verlies. Dit meldde de Amerikaanse bank vrijdag bij zijn kwartaalcijferrapportage.

"Erg teleurstellend", zei CEO Jane Fraser.

De inkomsten van Citigroup daalden op jaarbasis van 18,0 miljard naar 17,4 miljard dollar. In heel 2023 stegen de inkomsten wel, van 75,3 miljard naar 78,5 miljard dollar.

Onder de streep resteerde in het vierde kwartaal een nettoverlies 1,8 miljard dollar, of 1,16 dollar per aandeel tegen een winst per aandeel van 1,16 dollar dezelfde periode in 2022.

De bank bracht in herinnering dat er nogal wat eenmalige posten in de verlies- en winstrekening waren opgenomen. Die drukten de winst met 2,00 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 0,84 dollar per aandeel was een stuk hoger dan de 0,11 dollar die analisten volgens FactSet verwachtten.

Over het gehele boekjaar werd winst geboekt door Citi, zij het minder dan een jaar eerder. De winst daalde van 14,8 miljard naar 9,2 miljard dollar.

De CET-ratio steeg op jaarbasis van 13,0 naar 13,3 procent. Eind september was dit echter nog 13,6 procent.

Het aandeel Citigroup noteerde vrijdag kort voor de openingsbel in New York 1,9 procent in de plus.