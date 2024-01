Wall Street vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag na tegenvallende inflatiecijfers vlak gesloten, waarbij Wall Street de verliezen van eerder op de dag in het laatste handelsuur goedmaakte.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.780,24 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 37.711,02 punten en de Nasdaq sloot vlak op 14.970,19 punten.

De handelsdag was volledig gefocust op de Amerikaanse inflatiecijfers. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat Amerikaanse consumentenprijzen in december op jaarbasis zijn gestegen met 3,4 procent, tegen 3,1 procent een maand eerder. De markt rekende op een stijging van 3,2 procent.

De kerninflatie, een belangrijke maatstaf voor de Fed bij het bepalen van zijn monetaire beleid, kwam uit op 3,9 procent, tegen 4,0 procent een maand eerder.

De tegenvallende data suggereren dat een renteverlaging in maart onwaarschijnlijk is, “tenzij er zich een schok voordoet in de economie of het financiële systeem”, zei ING, dat zelf een eerste renteverlaging voorziet in mei.

Op macro economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week zijn gedaald met 1.000 tot 202.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 210.000.

De februari-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,65 dollar, ofwel 0,9 procent, hoger op 72,02 dollar, vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

De euro/dollar noteerde op 1,0962. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0960 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0971 op de borden.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts de publicatie van de producentenprijzen van december geagendeerd. Daarnaast krijgt de markt een reeks kwartaalcijfers te verwerken: BlackRock, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Delta Air Lines en UnitedHealth komen met cijfers.

Bedrijfsnieuws

Amazon steeg bijna 1 procent, hoewel de online retailer een deadline miste van de Europese Unie om met concessies te komen om de bezwaren van de Unie weg te nemen voor de overname van iRobot voor 1,7 miljard dollar. De Europese Unie is bang dat de overname de concurrentie op de markt voor robotstofzuigers belemmert.

Citigroup verloor circa 2,3 procent. De bank meldde een eenmalige last te nemen van 1,3 miljard dollar in verband met de blootstelling aan geopolitieke- en economische risico’s in Argentinië en Rusland.

Coinbase noteerde circa 6,6 procent lager, MicroStrategy daalde bijna 5,0 procent en Marathon Digital verloor ruim 12,0 procent, na eerder nog fors hoger genoteerd te hebben, in reactie op het nieuws dat de SEC de lancering van de eerste spot bitcoin-ETF heeft goedgekeurd.

KB Home rapporteerde over het vierde kwartaal een lagere winst en omzet, maar zei dat de vraag verbetert nu de hypotheekrente daalt. Het aandeel daalde circa 0,9 procent.

Berkshire Hathaway heeft zijn belang in Occidental Petroleum verhoogd tot 34 procent. Het aandeel Occidental won ongeveer 0,4 procent.