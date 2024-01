Olieprijs sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, vanwege de oplopende spanningen en verslechterende veiligheidssituatie voor de scheepvaart in het Midden-Oosten.

Door Iran gesteunde Houthi-rebellen, die vanuit Jemen opereren, lanceerden eerder deze week hun zwaarste aanval tot nu toe met raketten en drones op de scheepvaart in de Rode Zee.

De aanvallen waren gericht op schepen in de Rode Zee, die via het Suezkanaal en de Straat van Bab el-Mandeb het Midden-Oosten en Azië verbindt met Europa. Die zeestraat is op het smalste punt slechts 30 kilometer breed. Bijna 10 procent van alle olie die via zee wordt verhandeld, passeert door de zeestraat. Jaarlijks gaat er naar schatting voor 1 biljoen dollar aan goederen door het Suezkanaal.

Het Amerikaanse leger zei dat de drones en raketten zijn neergehaald zonder schade aan te richten, maar de aanhoudende aanvallen dwingen transportbedrijven het kanaal te vermijden. De VS overwegen intussen aanvallen op Houthi-doelwitten in Jemen in reactie op de aanslagen, zo meldde The Wall Street Journal.

Houthi-rebellen voerden in 2019 een reeks aanvallen uit op energieactiva in de Verenigde Arabische Emriaten en Saoedi-Arabië, die beiden ook het doelwit waren van Houthi-raketaanvallen, nadat de VS de vrijstelling voor importeurs van Iraanse olie beëindigden en sancties oplegden.

“We voorzien eenzelfde scenario als de VS en hun bondgenoten rechtstreeks Houthi-bases in Jemen besluiten aan te vallen. De economische infrastructuur van de Rode Zee, inclusief de raffinaderijen van Jizan en Jeddah, zouden gevaar kunnen lopen”, zei marktanalist Helima Croft van RBC.

De februari-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,65 dollar, ofwel 0,9 procent, hoger op 72,02 dollar.