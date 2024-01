Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten, na tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 472,77 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,9 procent op 16.547,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,5 procent op 7.387,62 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent lager op 7.576,59 punten.

De handelsdag was volledig gefocust op de Amerikaanse inflatiecijfers, die in de tweede helft van de handelsdag verschenen. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat Amerikaanse consumentenprijzen in december op jaarbasis zijn gestegen met 3,4 procent, tegen 3,1 procent een maand eerder. De markt rekende op een stijging van 3,2 procent.

De kerninflatie, een belangrijke maatstaf voor de Fed bij het bepalen van zijn monetaire beleid, kwam uit op 3,9 procent, tegen 4,0 procent een maand eerder.

De tegenvallende data suggereren dat een renteverlaging in maart onwaarschijnlijk is, “tenzij er zich een schok voordoet in de economie of het financiële systeem”, zei ING, dat zelf een eerste renteverlaging voorziet in mei.

Olie noteerde donderdag 2,3 procent hoger, vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. De euro/dollar noteerde op 1,0952. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0971.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan stelde in een rapport dat de marges van Daimler Truck er vermoedelijk goed uitzagen in het vierde kwartaal, maar dat de winst dit jaar onder druk kan komen te staan. JPMorgan mikt voor het vierde kwartaal op een marge van 10 procent, waardoor de omzet op zijn best kan uitkomen op 15 miljard dollar. Daarmee zou de omzet aan de onderkant uitvallen van de afgegeven outlook. Daimler Truck daalde ruim 2,0 procent.

De Britse huizenbouwer Taylor Wimpey zag het operationeel resultaat in 2023 aan de bovenkant van de eigen outlook uitkomen. De orders liepen wel terug. Het aandeel noteerde 3,3 procent lager.

Tesco heeft de outlook voor het gebroken boekjaar verhoogd nadat de omzet over het derde kwartaal en de kerstperiode steeg. Tesco noteerde 1,4 procent lager.

Marks & Spencer verwacht bij de jaarcijfers te zullen voldoen aan de marktverwachtingen, na sterke verkoopresultaten in de belangrijke kerstperiode. Het aandeel noteerde 5,2 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen noteerden rond het slot in Europa in het rood, met verliezen tot een procent.