AEX sluit licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht lager geëindigd na een overtuigende winst eerder op de dag, in reactie op tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers. De AEX verloor uiteindelijk minder dan 0,1 procent bij een slotstand van 774,54 punten.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in december met 3,4 procent, tegen een inflatie van 3,1 procent in november. Vooraf rekenden economen op een inflatie van 3,2 procent.

De kerninflatie koelde in december minder af dan verwacht, tot 3,9 procent, van 4,0 procent in november. Hier ging de markt uit van een kerninflatie van 3,8 procent.

"Een lichte teleurstelling", oordeelde ING over de data, "maar geen grote misser."

In een interview met ABM Financial News zei hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque dat hij vooral bezorgd was over het maandelijkse inflatiecijfer, dat meer dan verwacht steeg tot 0,3 procent, "wat ingaat tegen de trend van de afgelopen tijd".

"Bovenal bevestigen de donderdag gepubliceerde cijfers het scenario van een langzame daling van de inflatie, wat de Amerikaanse centrale bank vooral geen reden geeft om haar belangrijkste rentetarieven in maart te verlagen".

Afzonderlijk werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering in de VS is gedaald tot het laagste niveau sinds oktober 2023.

"De combinatie van de twee - iets hogere inflatie en goede banencijfers - brengt de marktverwachting van een renteverlaging door de Federal Reserve in maart echt aan het wankelen", aldus ING, dat rekent op een eerste verlaging in mei.

Vrijdag start het Amerikaanse cijferseizoen, met de eerste financials die hun boeken openen, waaronder Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase.

De euro/dollar handelde na de inflatiecijfers licht lager op 1,0947 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg van 3,99 naar 4,05 procent.

De prijs van een vat WTI-olie liep met meer dan 3 procent op naar ruim 73 dollar vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

Bitcoin werd een procent duurder op ruim 46.000 dollar. "Eindelijk heeft de SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, akkoord gegeven voor het verhandelen van ETF's op de bitcoin. Dit maakt de verhandelbaarheid van de digitale 'munt' voor beleggers en speculanten naar verwachting een stuk groter", aldus investment manager Simon Wiersma van ING, die zei zelf geen groot fan te zijn van de digitale munt.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen stonden verzekeraars onder druk, met verliezen van gemiddeld een procent voor NN Group en ASR. ArcelorMittal was hekkensluiter in de AEX en leverde ruim anderhalf procent in.

Universal Music Group steeg ruim 2 procent na een positief rapport van Deutsche Bank. Heineken voerde de index aan met een net iets sterkere koerswinst. ASMI steeg bijna anderhalf procent en Besi won ruim een half procent. ASML stond licht onder druk. Adyen won iets meer dan een procent.

In de AMX deed Just Eat Takeaway goede zaken, met een winst van bijna 2 procent, net achter koploper InPost, dat ruim 2 procent hoger eindigde. Eurocommercial Properties leverde rond 3 procent in. Het vastgoedfonds noteerde ex-dividend. Air France-KLM daalde meer dan 3 procent.

In de AScX was Fastned lijstaanvoerder, met een winst van ruim anderhalf procent, net voor B&S Group. Door het belang in Topbrands te vergroten, zorgt B&S ervoor dat de negatieve correcties uit minderheidsbelangen afnemen, zo stelde analist Tijs Hollestelle van ING.

TomTom won ruim een procent. Ebusco leverde bijna 3 procent in en Pharming zelfs zo'n 6 procent.

Het lokaal genoteerde NX Filtration steeg bijna 2 procent. Eerder deze week stond het aandeel nog onder druk na een omzetwaarschuwing. Vandaag verlaagde Berenberg het koersdoel voor NX van 12,50 naar 8,50 euro.

Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen noteerden rond het slot in Amsterdam in het rood, met verliezen tot een procent.