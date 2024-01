Fed wacht met renteverlaging tot mei

(ABM FN-Dow Jones) De tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die donderdag verschenen, suggereren dat een renteverlaging door de Federal Reserve in maart onwaarschijnlijk is, "tenzij er zich een schok voordoet in de economie of het financiële systeem." Dit schreven economen van ING in reactie op de data, waarbij zij rekenen op een eerste renteverlaging door de Fed in mei.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in december met 3,4 procent, tegen een inflatie van 3,1 procent in november. Vooraf rekenden economen op een inflatie van 3,2 procent.

De kerninflatie koelde in december minder af dan verwacht, tot 3,9 procent, van 4,0 procent in november. Hier ging de markt uit van een kerninflatie van 3,8 procent. Op maandbasis kwam de inflatie met 0,3 procent ook iets hoger uit dan verwacht.

"Een lichte teleurstelling", oordeelde ING over de data, "maar geen grote misser."

Afzonderlijk werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering in de VS is gedaald tot het laagste niveau sinds oktober 2023.

"De combinatie van de twee - iets hogere inflatie en goede banencijfers - brengt de marktverwachting van een renteverlaging door de Federal Reserve in maart echt aan het wankelen", aldus ING. Volgens de FedWatch Tool van CME is die verwachting inmiddels gedaald van zo'n 70 tot net boven de 60 procent.

Belangrijk voor de Fed is de zogeheten 'supercore'- inflatie, oftewel kerndiensten exclusief woonlasten. Die kwam in december uit op 0,4 procent. Volgens ING is dit niveau te hoog voor de Fed om de rente op korte termijn te willen verlagen, "vooral omdat de economie in het vierde kwartaal van vorig jaar waarschijnlijk een groei van 2 tot 2,5 procent liet zien en de arbeidsmarkt zo krap blijft als hij is", aldus de economen.

Toch blijven de vooruitzichten voor een terugkeer van de inflatie naar 2,0 procent goed, vindt ING.

"Hoewel het rapport van vandaag dus niet zo goed was als het had kunnen zijn, zijn er nog steeds redenen voor optimisme over aanhoudend lagere inflatiecijfers in 2024. We zien nog steeds een goede kans dat de algemene en kerninflatie aan het eind van het tweede kwartaal rond de 2 tot 2,5 procent op jaarbasis zullen uitkomen."