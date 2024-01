Wall Street wacht vlakke opening na tegenvallende inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel in New York fractioneel hoger, terwijl de Nasdaq-future 0,1 procent steeg en de Dow Jones-future licht daalde.

Beleggers focussen zich donderdag op belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in december met 3,4 procent, tegen een inflatie van 3,1 procent in november. Vooraf rekenden economen op een inflatie van 3,2 procent.

De kerninflatie koelde in december minder af dan verwacht, tot 3,9 procent, van 4,0 procent in november. Hier ging de markt uit van een kerninflatie van 3,8 procent.

"De inflatiecijfers van vandaag over december kunnen de verwachting van een beweging in maart versterken of uitstellen tot later in het jaar", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, doelend op een eventuele vroege renteverlaging door de Fed.

Eerder deze week temperde Fed-bestuurder John Williams al de verwachtingen van een snelle renteverlaging, omdat de inflatie nog verder af moet koelen. Verschillende Fed-leden hebben de afgelopen tijd geprobeerd de verwachtingen in te dammen. Na de Amerikaanse inflatiecijfers daalde de marktverwachting voor een renteverlaging in maart van circa 70 tot 60 procent, bleek uit actuele data van CME.

Ook de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten stonden voorbeurs op de rol. Die daalden onverwacht van 203.000 tot 202.000, waar een stijging tot 210.000 nieuwe aanvragen was voorzien.

Ondertussen staat ook het Amerikaanse cijferseizoen weer voor de deur, met vrijdag de eerste financials die de boeken openen, waaronder Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase.

De euro/dollar handelde na de inflatiecijfers licht lager op 1,0959 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg van 3,99 naar 4,04 procent.

De prijs van een vat WTI-olie liep donderdagmiddag op naar 72,54 dollar vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Volgens de laatste berichten zou een olietanker in beslag zijn genomen in de Rode Zee door gewapende militanten.

Bitcoin werd donderdag 2,5 procent duurder op ruim 47.000 dollar. "Eindelijk heeft de SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, akkoord gegeven voor het verhandelen van ETF's op de bitcoin. Dit maakt de verhandelbaarheid van de digitale 'munt' voor beleggers en speculanten naar verwachting een stuk groter", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Bedrijfsnieuws

Aandelen gerelateerd aan de cryptosector noteerden donderdag voorbeurs hoger in New York, nadat de SEC groen licht gaf voor de handel in bitcoin-ETF's. Coinbase steeg voorbeurs ruim 3 procent.

Amazon heeft woensdag een deadline gemist om met concessies te komen om de Europese Commissie te overtuigen akkoord te geven voor de overname van iRobot ter waarde van 1,7 miljard dollar. De Europese toezichthouder is bezorgd dat de deal de concurrentie op de markt voor robotstofzuigers zou kunnen verstikken. Amazon noteerde voorbeurs bijna een procent hoger, iRobot steeg 2,5 procent.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway heeft zijn belang in Occidental Petroleum verhoogd naar 34 procent, bleek uit een melding bij de SEC woensdagavond laat. Aandelen van Occidental stegen voorbeurs met een procent.

Slotstanden

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag hoger gesloten. De S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 4.783,45 punten, de Dow Jones-index kon 0,5 procent bijschrijven op een stand van 37.695,73 en de Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.969,65 punten.