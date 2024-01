Bank of America: nog niet instappen in luxesegment

(ABM FN-Dow Jones) Het beste moment om luxe-aandelen te kopen moet nog komen, ondanks de recente koersdalingen, omdat er nog zwakke resultaten gaan volgen. Dat stelde Bank of America donderdag in een rapport.

Het advies voor Swatch en Moncler ging bij de bank van Kopen naar Neutraal, terwijl de koopadviezen voor Hermes, LVMH, Pandora en Boss werden gehandhaafd. Op Burberry en Kering heeft de bank een verkoopadvies.

De luxesector wordt momenteel verhandeld op 21 keer de winst in 2024, wat historisch gezien gemiddeld is, en de komende zes maanden zien de analisten geen reden voor een hogere waardering, zolang de winstontwikkeling zwak blijft. Toch blijft Bank of America geloven dat de sector het in de toekomst beter dan gemiddeld zal doen, omdat het belang van culturele relevantie en van waardevolle merken blijft toenemen.

Het dieptepunt voor de winst per aandeel in de sector zal in de eerste helft van 2024 liggen, voorziet de bank. Bank of America ziet de winst per aandeel komend jaar van luxemerken niet meer dan 2 procent stijgen, door dalende marges, tegen een consensusverwachting van 7 procent.

De omzetgroei van 4 procent zal daarbij geheel in de tweede helft van het jaar liggen, volgens de analisten. Zij zien de vraag naar luxegoederen normaliseren na de coronapandemie, maar deze blijft boven de historische trend. De groei in 2024 blijft evenwel ver achter bij die trend van 9 procent jaarlijkse groei.

Een sterke groei van meer dan 50 procent in China liet vorig jaar het Chinese marktaandeel herstellen van 21 tot 30 procent. De Chinese bestedingen zullen dit jaar met 10 procent groeien en goed zijn voor 80 procent van de sector. Binnen China zal de consumptie wel dalen dit jaar met 10 procent, terwijl er buiten China juist 60 procent groei wordt voorzien.

In de VS is de overbesteding na de pandemie geheel tenietgedaan en Europa volgt die trend met een jaar vertraging, Japan met twee jaar, voorzien de analisten.

Waar in 2023 de prijsstijgingen nog de grote groeimotor waren, worden dit in 2024 de nieuwe producten en seizoenswisselingen. De volumes dalen, verwacht Bank of America. De reclamebudgetten blijven gelijk ten opzichte van 2023, in euro's gerekend.