Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over december. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 479,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 16.746,74 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 7.443,07 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.659,96 punten. De Amerikaanse inflatie over december wordt op jaarbasis verwacht uit te komen op 3,2 procent tegen 3,1 procent in november. De kerninflatie komt in de prognoses uit op 3,8 tegen 4,0 procent een maand eerder. Op maandbasis wordt een stijging van de prijzen van 0,2 procent verwacht. Die lag in november op 0,1 procent. De kerninflatie blijft met 0,3 procent naar gelijk. Mochten de inflatiedata vanmiddag lager uitvallen dan voorspeld, dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat de Fed eerder zal neigen naar een renteverlaging dan nu het geval is. "En ook al blijkt dat de inflatie vorige maand misschien iets minder snel is gedaald dan verwacht, dan verandert dat helemaal niets aan de neerwaartse trend", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Naast de inflatiecijfers komen uit de VS ook de steunaanvragen naar buiten. Olie noteerde donderdag hoger. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het groen op 72,62 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 78,06 dollar werd betaald, een stijging van 1,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0965. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0975 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0961 op de borden. Bedrijfsnieuws JPMorgan stelde in een rapport dat de marges van Daimler Truck er vermoedelijk goed uitzagen in het vierde kwartaal, maar dat de winst dit jaar onder druk kan komen. JPMorgan mikt voor het vierde kwartaal op een marge van 10 procent, waardoor de omzet op zijn best kan uitkomen op 15 miljard dollar. Daarmee zou de omzet aan de onderkant uitvallen van de afgegeven outlook. Daimler Truck steeg 0,2 procent De Britse huizenbouwer Taylor Wimpey zag het operationeel resultaat in 2023 aan de bovenkant van de eigen outlook uitkomen. De orders liepen wel terug. Het aandeel noteerde 0,8 procent lager. Tesco heeft de outlook voor het gebroken boekjaar verhoogd nadat de omzet over het derde kwartaal en de kerstperiode steeg. Tesco noteerde 0,5 procent lager. Marks & Spencer verwacht bij de jaarcijfers te zullen voldoen aan de marktverwachtingen, na sterke verkoopresultaten in de belangrijke kerstperiode. Het aandeel noteerde 5,7 procent lager. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500-index steeg woensdag 0,6 procent tot 4.783,45 punten, de Dow Jones-index kon 0,5 procent bijschrijven op een stand van 37.695,73 en de Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.969,65 punten. Bron: ABM Financial News

