AEX overtuigend hoger

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 780,64 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat techaandelen er goed bij lagen, nadat het aandeel Nvidia woensdagavond op een nieuwe recordstand sloot. "Het tekent de stemming van beleggers voor grote Amerikaanse techbedrijven. Nadat in de eerste handelsweek van het jaar hier en daar wat winst werd genomen, wordt de opwaartse trend vervolgd", aldus Wiersma. Beleggers zijn in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers van december, die vanmiddag worden gepubliceerd. Er wordt verwacht dat de kerninflatie op jaarbasis verder is gedaald, van 4,0 naar 3,8 procent. "En ook al blijkt dat deze vorige maand misschien iets minder snel is gedaald dan verwacht, het verandert helemaal niets aan de neerwaartse trend", aldus de expert van ING. "Deze inflatiecijfers zullen een cruciale katalysator zijn voor de markten en kunnen van belang zijn voor het toekomstige monetaire beleid van de Federal Reserve", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Vooralsnog gaat de markt uit van zes renteverlagingen in 2024, in tegenstelling tot de voorspelling van de centrale bank van drie renteverlagingen." Morgen wordt het cijferseizoen in de VS afgetrapt. Er worden kwartaalcijfers gepubliceerd van onder meer JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en UnitedHealth Group. Deze laatste grote zorgverzekeraar kan met de zwaarste weging van 9,5 procent in de Dow Jones mogelijk een flinke invloed hebben op het koersverloop van de index. Als het om de grote banken gaat dan verwachten analisten dat de inkomsten zijn toegenomen, maar de winsten onder druk stonden. Ook gaat de consensusverwachting van Bloomberg uit van een toename van de oninbare leningen. Vanmiddag komt Delta Air Lines al met cijfers. Het muntpaar euro/dollar 1,0964. De olieprijzen stegen met bijna twee procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerden alleen Unilever en ArcelorMittal in het rood. Adyen en UMG gingen aan de leiding met koerswinsten van circa twee procent. In de AMX wonnen Alfen en Just Eat krap krap vier procent. Ook Inpost steeg 3,7 procent. Air France-KLM en Eurocommercial Properties verloren ongeveer drie procent. Het vastgoedfonds noteert vandaag ex-dividend. In de AScX wonnen TomTom en Fastned 3 tot 3,5 procent. B&S maakte een pas op de plaats. Door het belang in Topbrands te vergroten, zorgt B&S ervoor dat de negatieve correcties uit minderheidsbelangen afnemen, zo stelde analist Tijs Hollestelle van ING. Het lokaal genoteerde NX Filtration steeg 3,2 procent. Eerder deze week stond het aandeel onder druk na een omzetwaarschuwing. Vandaag verlaagde Berenberg het koersdoel voor NX van 12,50 naar 8,50 euro. Bron: ABM Financial News

