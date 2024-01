Ajax en Adidas verlengen partnership Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Adidas hebben hun langlopende samenwerking verlengd tot en met 2031. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub donderdag bekend. Adidas is al sinds 2000 kleding- en hoofdsponsor van Ajax. "Met deze verlenging wordt de 30 jaar partnership-mijlpaal voorbij gestreefd", aldus de voetbalclub. Daarmee is dit volgens Ajax het langstlopende kledingsponsorschap van de Eredivisie en een van de langstlopende partnerships in het Europese voetbal. Financiële details werden donderdag niet gedeeld. info@abmfn.nl

