Beursblik: correctie uit minderheidsbelangen B&S neemt af

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) Door het belang in Topbrands te vergroten, zorgt B&S ervoor dat de negatieve correcties uit minderheidsbelangen afnemen. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING donderdag in een rapport. B&S verhoogt het belang in Topbrands tot ruim 95 procent. "Door een groter belang in handen te krijgen, zal ook de impact van correcties op minderheidsbelangen op de nettowinst afnemen", aldus Hollestelle. Dit kan als positief worden beschouwd door beleggers, zo denkt hij. In 2022 bedroeg de nettowinst van B&S nog 36,1 miljoen euro, maar door een correctie op minderheidsbelangen daalde de winst tot 26,1 miljoen euro. "De impact van dergelijke correcties wordt kleiner, nu B&S actief de impact van zijn minderheidsbelangen probeert te beperken." De impact van de uitbreiding in Topbrands op de kasstroom is volgens ING beperkt, omdat B&S een deel van het belang pas over een jaar betaalt. "Gezien de schuld van 349 miljoen euro per eind juni en een schuldratio van 3,8, is dit welkom nieuws." ING schat in dat B&S circa 30 miljoen euro zal betalen voor het belang in Topbrands. ING heeft een Houden advies op B&S met een koersdoel van 6,00 euro. Het aandeel steeg vanochtend licht tot 3,80 euro. Bron: ABM Financial News

