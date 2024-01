Marks & Spencer tevreden over kerstomzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Marks & Spencer verwacht bij de jaarcijfers te zullen voldoen aan de marktverwachtingen, na sterke verkoopresultaten in de belangrijke kerstperiode. De Britse retailer meldde donderdag dat de groepsomzet met 7,2 procent steeg in de 13 weken tot en met 30 december, aangejaagd door een omzetgroei van 11 procent van de voedingsdivisie. Het kledingonderdeel van de warenhuisketen zag de omzet met 4,8 procent stijgen. De Britse omzet steeg met 8,5 procent, maar de internationale verkopen daalden met 6,4 procent. Marks & Spencer zei dat het jaar met een positieve noot eindigde, maar het bedrijf blijft zich bewust van uitdagingen op de korte termijn. Er zijn risico's op het gebied van consumentengedrag en geopolitiek, evenals verdere kostenstijgingen. "Desondanks biedt de sterke prestatie rond Kerstmis vertrouwen dat de resultaten voor het jaar consistent zullen zijn met de marktverwachtingen", aldus het Britse bedrijf. Bron: ABM Financial News

