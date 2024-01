Tesco verhoogt jaaroutlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesco heeft de outlook voor het gebroken boekjaar verhoogd. Dit maakte de Britse supermarktketen donderdagochtend bekend met voorlopige cijfers. Tesco verwacht voor heel het jaar een aangepast operationeel resultaat uit retail van 2,75 miljard pond. Eerder werd uitgegaan van 2,6 tot 2,7 miljard pond. De kasstroom komt naar verwachting uit op circa 2,0 miljard pond. Voor de bankactiviteiten bleef de outlook staan op een operationeel resultaat van 130 tot 160 miljoen pond. Omzet derde kwartaal De vergelijkbare retailomzet steeg over de verslagperiode van dertien weken tot en met 25 november met 6,6 procent. De kerstperiode omvatte bij Tesco 6 weken tot en met 6 januari en daarin steeg de retailomzet met 6,0 procent. In totaal kwam de omzet over negentien weken 6,4 procent hoger uit. In Centraal-Europa daalde de omzet in de afgelopen negentien weken fractioneel. In het Verenigd Koninkrijk trok de omzet juist met 7,5 procent aan. De omzet uit de bankactiviteiten steeg met 32,8 procent, mede dankzij de hogere rentes en leningengroei. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.