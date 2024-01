ForFarmers neemt Brits paardenvoerbedrijf over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers neemt via zijn dochterbedrijf Pavo het Britse Thunderbrook Equestrian over, een paardenvoerbedrijf dat vooral actief is in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dat maakte het veevoerbedrijf donderdag bekend, zonder een overnamesom te vermelden. Thunderbrook produceert conventionele en biologische voeding, supplementen en kruiden voor paarden en pony's. Het bedrijf behaalde in 2023 een omzet van 3 miljoen pond sterling, na te zijn begonnen met het handmatig mengen van voer in kleine hoeveelheden. Het bedrijf bouwde een distributienetwerk van gespecialiseerde groothandels en detailhandelaren in het VK en Ierland en verkoopt ook veel online. Dit biedt ruimte voor verdere groei in de huidige markten, stelde ForFarmers. De producten sluiten aan op die van Pavo, die in meer dan 30 landen worden verkocht. Beide bedrijven outsourcen de productie van hun productconcepten aan andere partijen. Pavo kan door de overname zijn producten ook via het uitgebreide netwerk van Thunderbrook verkopen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.